Coronavirus, Ceriscioli blinda il weekend: ancora chiusi parchi e spiagge, limitazioni a passeggiate e giri in bicicletta

ANCONA - Con il weekend alle porte, arriva una uova ordinanza della Regione Marche per arginare il Coronavirus: il presidente Luca Ceriscioli proroga la chiusura di spiagge e parchi e pone severe limitazioni agli spostamenti in bicicletta.

"L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi - spiega l'ordinanza - sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente".

