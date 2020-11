Covid, altri 11 morti nelle Marche, il più giovane aveva 33 anni. Il numero dall'inizio della pandemia sale a 1.150 /Il contagio in tempo reale

ANCONA - Il Gores ha comunicato oggi che i nuovi morti da Covid nelle Marche sono ???. Le vittime dall'inizio della pandemia salgono così a ????.

Tre ricoverati in più in 24ore nelle Marche per Covid-19: da 603 a 606. Lo comunica il servizio Sanità della Regione: i degenti in terapia intensiva passano da 78 a 79 (+1), quelli in semintensiva da 138 a 136 (-2) e in reparti non intensivi da 387 a 391 (+4); mentre i pazienti in pronto soccorso (da qualche giorno non più considerati tra i ricoverati) sono 74 (da 70, +4). Attualmente nel Covid Hospital di Civitanova Marche sono ricoverate 55 persone: 14 in Terapia intensiva, 28 in Semintensiva e 13 in assistenza non intensiva. Gli ospiti di strutture territoriali sono 159 (-4). Nell'ultima giornata sono stati dimessi da ospedali in 18. In crescita il numero dei positivi in isolamento domiciliare (da 13.908 a 14.147 (+239) mentre gli isolati per contatto sono ora 18.296 (3.176 con sintomi, 635 operatori sanitari). I guariti invece si attestano a 8.542 (erano 8.314, +228).

