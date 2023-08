Rincaro carburante, Ferragosto non aiuta: prezzi al rialzo. Ecco provincia per provincia dove si può risparmiare

Tanti gli italiani in ferie che decidono di mettersi in strada per raggiungere le mete delle loro vacanze. A fare i conti con loro però i nuovi rincari dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( ex Sviluppo economico) ci fornisce dati aggiornati: la benzina self service sulla rete autostradale segna un prezzo medio di 2,019 euro al litro, contro i 2,015 euro del 14 agosto scorso. Il gasolio self non è da meno: 1,928 (era a 1,921 alla vigilia di ferragosto), mentre il Gpl servito rimane stabile a 0,842 euro, così come il metano a 1,528 euro.

Benzina a 2,7 euro al litro al self service, il prezzo record in autostrada a Milano. Assoutenti: «Intervenga la Finanza»

Il piano d'azione della Finanza

Ieri, il Corriere Adriatico aveva portato alla visione dei suoi lettori una serie di controlli che le Fiamme Gialle stanno effettuando sul territorio nazionale, compreso quello marchigiano. Nel periodo di ferragosto, infatti, massimo l'impegno della Finanza a tutela dei cittadini in materia di trasparenza dei prezzi del carburante. In particolare, nel periodo compreso dal 1° al 15 di agosto 2023, le Forze dell'ordine hanno praticato 1230 interventi in tutta l'Italia, Marche comprese, riscontrando irregolarità in 325 casi: 85 a danni di distributori operanti sulle autostrade e 1145 su impianti attività sulla restante rete stradale. 789 le violazioni: 363 per mancata esposizione dei prezzi o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati; 426 per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'"Osservaprezzi carburanti", istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ferragosto sottotono per Versilia e Sardegna, sold out il litorale romano. I divieti e il caro prezzi: dalla benzina al pranzo in casa

I prezzi dei carburanti marchigiani

I controlli, che proseguiranno nei prossimi mesi stanno facendo ancora luce sul prezzo praticato dai distributori. Ma il prezzo di benzina, diesel, gasolio e metano è veramente cresciuto? A livello marchigiano, siamo riusciti a ricavare i prezzi meno cari dei carburanti nelle cinque province, sia per quanto riguarda la modalità self-service che quella servita. Andiamo a vedere nel dettaglio dove è possibile risparmiare.

Benzina, il prezzo in autostrada aumenta ancora: il self è a 2,014 al litro

Provincia di Pesaro-Urbino

Prezzo meno caro della benzina che si attesta a 1,915 euro al litro sia per la modalità servita che quella self-service. Solamente due mesi fa, il prezzo nel Pesarese si attestava a 1,819 euro al litro per la benzina self-service, mentre quella servita era di 1,839 euro al litro. Anche il gasolio in aumento: per la modalità servita il prezzo è di 1,769 euro al litro, mentre per il self-service il prezzo è addirittura maggiore, pari a 1,799 euro al litro (due mesi fa si attestava a 1,689 euro al litro). Metano che ha un prezzo di 1,299 euro al litro, mentre il costo meno caro del Gpl nel Pesarese è di 0,679 euro al litro. Costo massimo, invece, che raggiunge il prezzo di 2,339 euro al litro per la modalità servito, mentre di 2,129 euro al litro (prezzi applicati sul tratto autostradale A14). Gasolio (self) al costo massimo di 2,089 euro al litro, mentre per la modalità servito il prezzo è di 2,299 euro al litro.

Prezzi benzina-gasolio provincia di Pesaro-Urbino. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati Prezzo gasolio-benzina provincia di Pesaro-Urbino. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati Prezzi metano provincia di Pesaro-Urbino. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati Prezzi Gpl provincia di Pesaro-Urbino. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati

Provincia di Ancona

Prezzo meno caro della benzina che si attesta a 1,844 euro al litro per la modalità self-service, mentre per quella servita è di 1,889 euro al litro (due mesi fa i due prezzi erano rispettivamente di 1,774 euro al litro e di 1,799 euro al litro).

Prezzi benzina-gasolio provincia di Ancona. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati Prezzi gasolio-benzina provincia di Ancona. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati Prezzi metano-Gpl provincia di Ancona. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati

Provincia di Macerata

Nel Maceratese la situazione non cambia. Il prezzo meno caro della benzina (self) è di 1,849 euro al litro, mentre per la modalità servito è di 1,899 euro al litro (due mesi fa i prezzi erano rispettivamente di 1,809 euro al litro e di 1,804 euro al litro). Gasolio (self) che si attesta al prezzo meno caro di 1,749 euro al litro, mentre per il servito è di 1,809 euro al litro. Metano al prezzo di 1,195 euro al litro, mentre Gpl al costo di 0,699 euro al litro. Prezzo massimo della benzina (self) che nel Maceratese raggiunge lo 2,019 euro al litro, mentre per la modalità servito è di 2,249 euro al litro. Gasolio (self) al prezzo massimo di 1,904 euro al litro, mentre è di 2,149 euro al litro la modalità servito.

Prezzi benzina-gasolio provincia di Macerata. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati Prezzi gasolio-benzina provincia di Macerata. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati Prezzi metano-Gpl provincia di Macerata. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati

Provincia di Fermo

Prezzo meno caro della benzina self-service nel Fermano che è di 1,889 euro al litro, mentre per la benzina servita è di 1,896. Due mesi fa i prezzi si attestavano rispettivamente a 1,779 euro al litro e 1,835 euro al litro. Gasolio (self) al prezzo meno caro di 1,779 euro al litro, mentre modalità servito al costo di 1,778 euro al litro. Metano che raggiunge l'1,188 euro al litro, mentre Gpl al costo di 0,699 euro al litro. Prezzi massimi della benzina (self) di 1,999 euro al litro, mentre per quella servita è di 2,288 euro al litro. Gasolio che invece raggiunge il prezzo di 1,979 (self) e 2,128 euro al litro (servito).

Prezzi benzina-gasolio provincia di Fermo. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati Prezzi gasolio-benzina provincia di Fermo. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati Prezzi metano-Gpl provincia di Fermo. FONTE: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati

Provincia di Ascoli Piceno

Prezzo meno caro della benzina (self) che nell'Ascolano raggiunge il 1,839 euro al litro, mentre quella servita è di 1,899 euro al litro (due mesi fa i due prezzi erano di 1,764 per la benzina self-service e di 1,799 euro per quella servita). Gasolio (self) che si attesta al costo meno caro di 1,749 euro al litro, mentre servito è di 1,829 euro al litro. Metano al prezzo di 1,145 euro al litro, mentre Gpl allo 0,689 euro al litro. Prezzi massimi della benzina che raggiungono quota di 2,146 euro al litro per la modalità self-service, e di 2,146 euro al litro per quella servita. Gasolio (self) al costo massimo di 2,057 euro al litro (self) e di 2,057 euro al litro (servito).