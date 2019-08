Carabinieri Forestali per il giorno di Ferragosto in azione 45 pattuglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Come ogni anno, il giorno di Ferragosto saranno intensificati i servizi di vigilanza e presidio del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini, in campo sono dispiegate 45 pattuglie di Carabinieri Forestali impegnati in particolare nei territori montani, nelle aree protette, nelle zone costiere ad elevato valore naturalistico.Le Centrale Operativa dei Carabinieri, come sempre, risponderà anche alle segnalazioni dei cittadini al numero di emergenza ambientale 1515 ed opererà in costante raccordo con gli Ufficiali di turno in ogni Comando Gruppo Carabinieri Forestale in ambito provinciale.I servizi saranno svolti prioritariamente nelle aree protette, tra cui il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco Regionale del Monte Conero, la Gola della Rossa – Frasassi, Monte San Bartolo, Sasso Simone e Simoncello che saranno interessate da un massiccio afflusso turistico.Tra le principali attività che i Carabinieri Forestali stanno svolgendo in questi giorni, anche per il particolare caldo, è la prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi per l’innesco di incendi boschivi, come l'accensione di fuochi all'aperto o l’ abbruciamento di residui vegetali che, sono tassativamente vietati dal 1° luglio al 15 settembre.Inoltre, svolgono il fondamentale supporto ai numerosi turisti che percorrono i sentieri delle montagne, molti dei quali inconsapevoli dei pericoli che si possono incontrare se non si è adeguatamente attrezzati e non si ha una buona conoscenza dell’itinerario o delle previsioni metereologiche. La prevenzione inoltre, viene effettuata anche in collaborazione con gli Ente gestori della cartellonistica dei sentieri, segnalando eventuali anomalie o danni alla segnaletica permettendone così un veloce ripristino.Nelle zone a maggior pregio naturalistico del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la Valle del Lago di Pilato e il Piano della Gardosa in Comune di Montemonaco (AP), la Valle dell' Infernaccio, in Comune di Montefortino (FM), il Lago di Fiastra (MC), il Monte Bove in Comune di Ussita, i Piani di Castelluccio (PG) saranno attive le pattuglie dei Carabinieri Forestali per i controlli rivolti al corretto svolgimento delle attività turistiche ed escursionistiche, sia per la sicurezza delle persone, sia al fine di evitare danni all'ambiente e disturbo alla fauna selvatica con particolare riguardo al Camoscio appenninico presente nella valle del Monte Bove.