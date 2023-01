Processo Banca Marche, la sentenza: 10 anni e mezzo a Bianconi. Ecco chi è stato condannato per il crac

ANCONA - Crac Banca Marche: 6 imputati condannati per bancarotta. La sentenza del processo nato dal fallimento dell'istituto di credito è stata emessa poco fa dal collegio penale del tribunale di Ancona dopo 8 ore di camera di consiglio.

L'ex dg Bianconi condannato a 10 anni e mezzo di reclusione

La condanna più pesante inflitta all'ex dg Massimo Bianconi: 10 anni e mezzo di reclusione. Condannati anche altri 5 imputati, tra ex vertici di banca marche e la controllata medioleasing. Per alcuni reati è arrivata l'assoluzione, per altri la prescrizione. Si dovranno attendere 90 giorni per le motivazioni del verdetto.

