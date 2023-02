L'assessore Baldelli in sopralluogo all'ospedale di Urbino: «Avanti con una delle strutture più innovative»

URBINO- «Con la progettazione e le rilevazioni sul terreno dove sorgerà la Palazzina delle Emergenze-Urgenze dell’Ospedale di Urbino, diamo il via ad uno dei gioielli tecnologici che impreziosiscono il Masterplan dell’Edilizia Sanitaria e Ospedaliera delle Marche, l’ennesima testimonianza concreta e visibile del cambio di passo della Giunta Acquaroli per il rilancio della nostra regione, senza distinzione tra Nord e Sud delle Marche, tra grandi e piccoli centri, tra costa ed entroterra».

Il sopralluogo dell'assessore

È il commento dell’assessore della Regione Marche alle Infrastrutture e all’Edilizia Sanitaria e Ospedaliera Francesco Baldelli, nel corso del sopralluogo svolto nell’area dove sorgerà la nuova Palazzina delle Emergenze-Urgenze dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Urbino, una struttura ad elevato contenuto ingegneristico e tecnologico, concepita per garantire la continuità dei servizi sanitari e ospedalieri anche in caso di eventi calamitosi o di situazioni emergenziali.

Presenti al nosocomio della città Patrimonio Unesco e punto di riferimento per l’intero Montefeltro, alcuni tecnici della ditta incaricata a svolgere le rilevazioni che precedono la realizzazione della nuova struttura, tra cui indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nel terreno situato nelle immediate adiacenze del presidio ospedaliero.

«Come amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità del Comune di Urbino, Elisabetta Foschi, presente al sopralluogo – esprimo grande soddisfazione per l’ulteriore conferma dell’attenzione che la Regione Marche e, in particolare, l’assessore Francesco Baldelli, riservano al nostro Ospedale. Una attenzione anche nel mantenere gli impegni assunti al fine di dotare l’ospedale di spazi adeguati per realizzare questa struttura innovativa al servizio dei cittadini del Montefeltro». È previsto uno stanziamento della Regione Marche pari a 12 milioni di euro per l’Ospedale di Urbino, nei confronti della quale l’assessore Francesco Baldelli sta già programmando di aggiungere ulteriori risorse.

«La Palazzina delle Emergenze-Urgenze dell’Ospedale di Urbino – ha dichiarato al termine del sopralluogo l’assessore regionale Baldelli – ospiterà il nuovo Pronto Soccorso, i reparti di terapia intensiva e semi-intensiva, quattro camere operatorie e la sala di sterilizzazione. E’ una delle strutture ‘gemelle’ che saranno realizzate anche in altri Ospedali marchigiani, tra cui quelli di Fano, Senigallia, Fabriano e Civitanova Marche. Cantiere dopo cantiere prende corpo il nostro disegno di ammodernamento di infrastrutture sanitarie e ospedaliere proiettate al futuro, soluzioni tecnologiche che collocano le Marche all’avanguardia nel settore».