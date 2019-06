La Sardegna è più vicina: riprendono al Sanzio i voli diretti a Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA – Isole più vicine: dopo i voli per la Sicilia su Palermo e Catania, ripartono per l’estate anche i collegamenti con Cagliari.Volotea accorcia le distanze fra le Marche e le 2 principali isole italiane, Sicilia e Sardegna. A partire dal 1° giugno, infatti, la compagnia ha riattivato il collegamento estivo operato in esclusiva alla volta di Cagliari in partenza dall’Aeroporto delle Marche. Il è operato con frequenza bi-settimanale, ogni martedì e sabato, nei periodi di alta stagione per un totale di 11.600 posti in vendita. Questa frequenza si aggiunge alle altre 2 rotte esclusive firmate Volotea già disponibili per Catania (disponibile 7 giorni su 7) e Palermo (ogni martedì, giovedì e sabato).“Grazie ai nostri vostri voli, diretti e con tariffe sempre accessibili, partendo da Ancona è possibile raggiungere Catania, Palermo e Cagliari, da sempre fra le località più ambite per una vacanza all’insegna di mare, sole e cultura - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Inoltre, a bordo dei nostri aeromobili, i nostri passeggeri in partenza da Sicilia e Sardegna, possono concedersi uno short break nelle Marche, pianificando un soggiorno alla scoperta dei magnifici borghi della Regione e dei piccoli gioielli della Costa Adriatica”.Dello stesso avviso è l’Ing. Carmine Bassetti, Amministratore Unico di Aerdorica, la società che gestisce il “Sanzio” di Ancona: “L’ormai consolidato rapporto con Volotea è per noi fondamentale per garantire i collegamenti per le Isole che i nostri passeggeri apprezzano moltissimo, soprattutto in vista della stagione estiva alle porte.