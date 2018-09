Bando Periferie: domani Ricci e Mangialardi dal premier Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Domani alle ore 19.30 una delegazione di Anci guidata dal Presidente Angelo Decaro e costituita anche da Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche e coordinatore dei Presidenti regionali e da Matteo Ricci, vice Presidente di Anci, incontrerà a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il tema dell'incontro è ripristinare i fondi per il Bando periferie e restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni. "Finora non ci sono state aperture formali - ha detto Mangialardi - e questo ci preoccupa ma ci fa essere ancora più determinati a continuare su questa strada con la ferma volontà di trovare soluzioni che non penalizzino i comuni. Contiamo che dall'incontro col premier Conte ci sia la rassicurazione che sarà scongiurato il blocco della riqualificazione di tante periferie che disattenderebbe accordi presi e contratti firmati e che andrebbe a penalizzare anche i professionisti e le aziende coinvolte".