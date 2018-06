Inghilterra più vicina: partito il primo volo di EasyJet diretto a Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA– L’Inghilterra è più vicina alle Marche: non c’è più solo Ryanair a volare verso Londra, ma ora si è aggiunta anche EasyJet.EasyJet ha celebrato oggi le prime operazioni all’aeroporto di Ancona con l’avvio del volo Ancona – Londra Gatwick, operativo da oggi e per tutta la stagione estiva con due frequenze settimanali. L’atterraggio del primo volo da Gatwick verso il capoluogo delle Marche è stato salutato con la tradizionale cerimonia sul piazzale dell’aeroporto.Il volo Ancona – Londra Gatwick, operativo per tutta la stagione estiva del 2018, è già disponibile sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS. Il collegamento da e per Falconara sarà disponibile con due frequenze settimanali, il mercoledì con partenza da Ancona alle 15:45 per Londra e il sabato con partenza da Ancona alle 11:35.