Alluvione maggio 2023 nelle Marche, ecco come i privati possono chiedere il risarcimento danni

Risarcimento danni dall’alluvione di maggio 2023, attiva al seguente link della regione Marche (clicca qui) la piattaforma per inviare le richieste dei privati. Per difficoltà nell’inserimento delle richieste o dubbi è attivo il servizio di helpdesk al numero di telefono 071.8063000 da contattare per la segnalazione di problemi d’accesso (opzione 1) o per la richiesta di supporto informatico nell’utilizzo della piattaforma (opzione 4).

La piattaforma

La piattaforma Cohesion Work Alluvione 2023 permette la gestione integrata e unificata delle procedure di gestione della emergenza in relazione agli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 16 maggio 2023 sul territorio marchigiano. La sezione è divisa in tre parti: costi parametrici, famiglie e attività produttive.