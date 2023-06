​Alluvione, contributi sospesi per medici e dentisti delle zone alluvionate di Emilia, Marche e Toscana

ANCONA- L'Enpam, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, ha sospeso e rinviato fino a cinque mesi il termine per adempimenti e pagamento dei contributi previdenziali per i medici e dentisti delle zone di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpite dall'alluvione del maggio scorso.

La nota

Il provvedimento dell'Ente di previdenza, si legge in una nota, in accordo con le disposizioni del Decreto legge Alluvione (61/2023), riguarda tutti gli iscritti che al primo maggio 2023 avevano residenza, sede legale o sede operativa nel territorio dei Comuni interessati dall'alluvione e riguarda gli adempimenti e i versamenti dovuti, con scadenze fino al 31 agosto 2023.

Nello specifico, sono rinviati i pagamenti delle rate dei contributi di Quota A 2023, Quota B 2022 (redditi 2021) e le rate dei provvedimenti di regolarizzazione contributiva. In termini pratici, agli iscritti Enpam interessati, che hanno attivato il pagamento automatico dei contributi direttamente sui loro conti correnti, non verranno addebitate le rate sospese. Le rate sospese saranno poi recuperate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione con scadenza 30 novembre 2023, secondo le modalità di pagamento che ciascun iscritto aveva scelto in precedenza. Inoltre i medici agli odontoiatri delle aree alluvionate potranno dichiarare all'Enpam i redditi libero professionali (modello D) entro il 20 novembre, anziché entro il 31 luglio come tutti gli altri.