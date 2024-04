«Gentile cliente, la tua prenotazione ha subito una cancellazione. Per maggiori informazioni inviaci una mail a contact@albawings.com. Potrai richiedere il rimborso dei voli interessati o valutare soluzioni alternative compatibili con le tue necessità di viaggio». La mail è arrivata mercoledì scorso sulla casella di posta elettronica di mia moglie. Quel volo - Ancona-Tirana, andata e ritorno - lo aveva prenotato (e pagato) online lo scorso 7 febbraio sul sito della compagnia aerea albanese. E per noi è stata una doccia fredda. Saremmo dovuti partire dal Sanzio (insieme a nostra figlia di poco più di un anno) il 19 aprile per una breve vacanza di quattro giorni nella capitale della “Terra delle aquile”. Appartamento in affitto già preso, con caparra non rimborsabile. Una vera e propria beffa. A cui poi si aggiunge la preoccupazione.

La vicenda

Chiediamo il rimborso dei biglietti inviando una mail all’indirizzo indicato. Nessuna risposta a distanza di giorni, ma ci può anche stare. I timori nascono sbirciando sui social: i profili di Albawings - in precedenza particolarmente dinamici - non sono aggiornati dal 25 gennaio scorso. Ma nella vita bisogna sempre essere ottimisti, e quindi pensiamo sia solo un caso. Anche perché sulla pagina Facebook dell’aeroporto dorico c’è un post datato 12 marzo in cui si legge: «Da Ancona International AirPort puoi arrivare al cuore dell’Albania. Dal nostro aeroporto ci sono ben due voli diretti per Tirana. Con la compagnia Wizzair, oppure con la compagnia Albawings. E in entrambi i casi puoi prenotare online o in un’agenzia viaggi della tua città». Insomma, c’è da stare tranquilli. O forse no. Nel frattempo nessuna risposta alla mail per la richiesta del rimborso dei 215 euro pagati con la carta di credito. Che fare? Sul sito di Albawings ci sono due numeri di telefono, uno italiano e uno albanese. Componendo il primo risponde una voce registrata («La numerazione è inesistente»). E non va meglio con il secondo: si sente un fastidioso rumore di sottofondo tipo fax. Anche l’ottimismo, a questo punto, inizia a vacillare. E i dubbi aumentano. Soprattutto leggendo sui social i commenti di utenti che affermano di essere in attesa dei rimborsi da settimane, alcuni addirittura da mesi. Ora dal sito di Albawings è impossibile portare a termine le prenotazioni. E da quanto emerso la compagnia non sta più effettuando voli: al Sanzio, dopo la sospensione invernale, l’attività sarebbe dovuta ripartire lunedì scorso. Ma ciò non è avvenuto. I 215 euro spesi? Dalla cancellazione del volo è passata una settimana. Aspetto. E spero.