Ancona e Parigi più vicine grazie a Transavia, biglietti in vendita a partire da 25 euro

ANCONA - Ancona e Parigi più vicine. Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France/KLM, ha infatti annunciato la nuova rotta per l'estate 2020 dall'aeroporto di Ancona a quello di Parigi Orly. I voli, attivi per tutta la prossima stagione estiva fino al 23 0ttobre 2020, saranno effettuati con aerei B737-800 due volte la settimana (lunedì e venerdì). I nuovi voli, in vendita a partire da 25 euro, sono prenotabili da oggi collegandosi al sito web della compagnia aerea, tramite canali GDS o recandosi presso le agenzie di viaggi del territorio. Secondo Ceriscioli: «L'annuncio dell'avvio dei nuovi voli per Parigi sigla ufficialmente l'inizio di una nuova era per l'aeroporto di Ancona, infrastruttura strategica che ritorna ad avere una solida prospettiva di sviluppo e che guarda ora al futuro con grande fiducia. L'aeroporto di Ancona si appresta a consolidare la sua funzione di porta d'ingresso per la regione Marche, speriamo che a questo presto si affianchino nuovi voli per i marchigiani che operano con tutto il mondo e per i turisti che vogliono conoscere il territorio ricco di storia e di siti archeologici, crocevia e luogo d'incontro di civiltà e culture, meta perfetta per ogni tipologia di vacanza».