Aereo in decollo sbatte contro uno stormo di uccelli, incidente al Sanzio. Scalo chiuso

FALCONARA - L'aeroporto Sanzio di Falconara è chiuso da questa mattina alle 8,30 per un incidente avvenuto in fase di decollo. Un aereo della Marina militare con 8 persone a bordo, mentre stava prendendo velocità ma non s'era ancora alzato dalla pista, ha impattato violentemente con uno stormo di volatili ed ha abortito il decollo. In questa fase, frenando violentemente, una gomma è scoppiata e l'aereo si è fermato di traverso in mezzo alla pista. Spavento a bordo, ma fortunatamente non ci sono stati feriti né fuoriuscite di carburante. I vigili del fuoco del distaccamento aeroporto sono intervenuti per mettere in sicurezza il velivolo e rimuoverlo dalla pista. L'aeroporto divrebbe riaprire intorno alle 11, 11 e 30.

