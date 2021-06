«L'Abruzzo ha tre mari». Il governatore Marsilio rivendica l'Autorità Portuale con una gaffe

«L'Abruzzo ha tre mari». Non lo sapevate? Neanche noi. Lo abbiamo appreso dal governatore Marco Marsilio durante un incontro. Affermazione che ha lasciato i presenti a bocca aperta. C'è chi preoccupato ha pensato a una propria lacuna formativa, la geografia a scuola non si studia più come una volta. Altri hanno pensato di essere rimasti indietro su una possibile rivisitazione dei confini regionali. Mano agli smartphone dunque, a cercare su Google "Abruzzo". Letto il testo, riguardato la cartina, dei tre mari d'Abruzzo neanche l'ombra.

E allora? Il video con l'intervento di Marsilio spazza via ogni dubbio. Ecco cosa dice il governatore a sostegno del diritto della sua regione a rivendicare l'Autorità Portuale: l'Abruzzo si affaccia «su due mari, anzi tre, compreso lo Ionio», che si aggiunge «a Adriatico e Tirreno, eppure è l'unica regione che non ha una autorità di sistema portuale...».

Guarda e riguarda la cartina: l'Adriatico c'è, per lo Ionio ci vuole tanta immaginazione. Ma il Tirreno che c'azzecca? Eppure nel video le parole sono chiare, il presidente Marsilio cita proprio il Tirreno. Forse perché i tre mari dell'Abruzzo di Marsilio in fondo fanno parte tutti del Maditerraneo? Ma se così fosse allora i mari d'Abruzzo sono sei. Del Mediterraneo fanno parte l'Adriatico, lo Ionio, il Tirreno, il mare di Sardegna, quello di Sicilia, quello di Liguria. O forse Marsilio, nativo di Roma, ha la Capitale sempre nel cuore. E magari sogna di fare il governatore di una macroregione d'Abruzzo che annetta il Lazio. Un desiderio in pectore? Per ora resta un video con una gaffe.

