Giovane perde uno sci e finisce contro un albero sotto gli occhi del padre e degli amici

USSITA - Avrebbe dovuto essere un sabato spensierato vissuto sui monti Sibillini e sulla neve, per un recanatese di 30 anni, che, invece, ha rischiato davvero grosso mentre stava praticando sci alpino a Frontignano, in compagnia del padre un noto medico, e di altri sei amici. Il gruppo, l’altra mattina, si trovava sulle nevi del Maceratese quando, poco dopo mezzogiorno, mentre scendeva in un bosco, il giovane ha urtato una roccia con uno sci che si è sganciato facendogli perdere l’equilibrio che è finito contro un albero.Subito, aiutato dagli amici e dal padre, un medico recanatese, gli sono stati rimessi gli sci ai piedi ed è stato portato a valle. Da qui, il medico ha caricato il figlio in auto e lo ha portato alla; di qui all’ospedale di Macerata per i soccorsi del caso. Per il forte trauma cranico al giovane sono stati prescritti 20 giorni di prognosi.