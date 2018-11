Schianto tra auto: bimbo di soli tre anni finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Incidente tra due auto in contrada Rancia. Nell'impatto è rimasto ferito un bambino di 3 anni le cui condizioni però non sono gravissime. Il piccolo ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Mancavano pochi minuti alle 13 quando si è verificato l'incidente. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono giunti anche i carabinieri di Tolentino.