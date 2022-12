TOLENTINO - Lutto per la scomparsa del brigadiere in congedo Luigi Miccoli. Il suo cuore ha smesso di battere l’altro ieri all’ospedale civile di Macerata, dove era ricoverato da alcuni giorni. Aveva 82 anni. Era molto conosciuto a Tolentino dove ha trascorso gran parte della sua carriera.

È stato un militare di grande professionalità e competenza. Viene ricordato soprattutto per aver fatto parte della squadra di polizia giudiziaria nell’allora pretura di Tolentino, chiusa nel 1989. Era iscritto all’Associazione carabinieri cittadina. Fino a due anni fa, quando si è ammalato, ha prestato diversi servizi per l’associazione. Accompagnava i bambini a scuola con il pulmino o li aiutava ad attraversare la strada all’uscita e all’entrata a scuola. «Un collega squisito e impagabile – ricorda Giuseppe Losito, presidente dell’Associazione carabinieri di Tolentino –. Nella sua carriera si è sempre distinto per la sua competenza. Quando c’erano incidenti stradali o gravi fatti di cronaca prendeva parte ai rilievi scientifici: sempre pronto a immortalare le scene con la macchina fotografica e dare il suo importante contributo alle indagini. Inoltre era molto impegnato nel volontariato».

Il cordoglio



Tanti su Facebook i messaggi in ricordo del brigadiere. Luigi Miccoli lascia la moglie Mimina e i figli Cesare e Francesco. I funerali si terranno oggi, alle 15, nella chiesa dello Spirito Santo di Tolentino. Alla funzione funebre parteciperà anche una delegazione dell’Associazione carabinieri di Tolentino con tanto di bandiera e gonfalone. In occasione della cerimonia funebre la famiglia ha chiesto opere di bene al posto dei fiori. Al termine dei funerali si procederà alla cremazione. La camera ardente è stata allestita alla sala del commiato Terracoeli di viale XXX Giugno a Tolentino.