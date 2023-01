TOLENTINO - Disagi ieri mattina per gli studenti dei licei classico e scientifico Filelfo, ospitati nei locali dell’ex Quadrilatero. Con l’abbassamento delle temperature, gli studenti sono rimasti al freddo, costretti a indossare giubbotti e scaldarsi con le stufette. Il motivo? Un guasto all’impianto di riscaldamento che si protrae da qualche tempo.

APPROFONDIMENTI IL DOLORE Umberto non resiste e muore 40 giorni dopo la moglie Antonia. Erano sposati da 68 anni





A questo poi si sono aggiunte le infiltrazioni di acqua dal soffitto e dalle porte di alcune aule che si affacciano sul piazzale. È in programma per questa mattina un sopralluogo da parte del Consiglio di istituto, presieduto da Francesca D’Arienzo,+ per verificare l’attuale situazione. Saranno presenti anche l’assessore Flavia Giombetti - in rappresentanza del sindaco che non potrà essere presente per impegni presi precedentemente - e il dirigente scolastico. A confermare i disagi di ieri mattina nelle aule dell’ex Quadrilatero è l’assessore Giombetti. «Verificheremo. Non c’è il riscaldamento e ci sono infiltrazioni di acqua» Intanto, sempre ieri c’è stato il sopralluogo nell’edificio degli ex licei, in via Tambroni, dove stanno terminando i lavori per la messa in sicurezza di una parte dell’edificio che è nel centro della città, di fronte al palazzo Europa. «Per la Provincia – continua Giombetti- ha partecipato il progettista Fraticelli. I lavori termineranno nel giro di una settimana, compresa la pulizia dei locali. Invieremo quindi a giorni una richiesta alla Provincia per capire come vorranno utilizzare i locali messi in sicurezza»



I lavori erano iniziati lo scorso 9 novembre. Il progetto era stato approvato a fine settembre dal Consiglio. C’è una collaborazione tra la Provincia e il Comune con un comodato d’uso gratuito dello stabile degli ex licei da parte del Comune in favore della Provincia di Macerata. L’amministrazione comunale, con tale intervento, rende l’edificio agibile in modo che sia usufruibile per ospitare almeno dieci classi dei licei. Ma a deciderlo sarà la Provincia.