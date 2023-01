MACERATA - Muore a circa 40 giorni di distanza dalla moglie, addio a Umberto Massei. Insieme alla coniuge, la signora Antonia Spurio, scomparsa appunto di recente, aveva aperto e gestito per tanti anni un negozio di frutta e verdura in centro storico a Macerata. Massei è morto ieri, all’età di 96 anni. La moglie Antonia se ne era andata lo scorso 8 dicembre, a 91 anni.

Vivevano entrambi a Macerata, ma erano originari di Chiesanuova, frazione del Comune di Treia. Un luogo che avevano lasciato negli anni Sessanta, per aprire un negozio di frutta e verdura, vicino all’ex Standa, ma dove tornavano spesso e volentieri a trovare i loro parenti e i nipoti ai quali erano molto affezionati. Nel 2014, nella parrocchia dei Santi Vito e Patrizio, Umberto e Antonia avevano festeggiato il loro sessantesimo anniversario di matrimonio. Non avevano figli, ma, come si diceva, vivevano per i nipoti, i parenti e gli amici. Entrambi avevano la passione del ballo e si divertivano a giocare a carte.

Una coppia allegra e ben voluta da tutti. Umberto era anche un ottimo cacciatore. Appassionato di calcio, era tifoso dell’Inter e della Maceratese. Era solito frequentare lo storico bar Da Trapè di via dei Velini, nelle vicinanze dello stadio Helvia Recina. Il nipote Alessio, con il quale capitavano scherzosi battibecchi e i consueti sfottò per via del pallone, lo ricorda con grandissimo affetto.

La salma di Umberto Massei è stata composta ieri presso il Centro Funerario di Macerata, in via dei Velini, dove sarà possibile recarsi per un saluto fino alle ore 14 di oggi. Alle ore 15,00 saranno celebrati i funerali, nella parrocchia dei Santi Vito e Patrizio. Poi la salma del novantaseienne sarà tumulata nel cimitero di Treia. Umberto e Antonia erano sposati da 68 anni.