«Una sede adeguata per l'Istituto Filelfo». A Tolentino il maxi corteo di studenti e professori

TOLENTINO - Erano oltre 500 coloro che hanno preso parte all’iniziativa organizzata dagli insegnanti e dagli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Filelfo. Una mobilitazione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’attuale situazione della scuola ospitata, dopo il sisma, in alcuni capannoni ex Quadrilatero e in strutture destinate a bar e negozi.

Spazi ritenuti non adeguati. Ieri dopo le 11 è partita una marcia silenziosa, dalle due sedi dell’istituto, in via Fucili, alla volta dell’area dove sorgerà il nuovo campus scolastico, per la cui realizzazione sono previsti tempi lunghi.



Al corteo hanno preso parte pure delegazioni dell’Istituto tecnico economico Einaudi, del Liceo coreutico, dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Frau, dell’Istituto tecnico tecnologico Divini di San Severino Marche con il dirigente Sandro Luciani, dell’Istituto comprensivo Lucatelli con la dirigente Mara Amico e del Don Bosco diretto da Pierina Spurio. Tutte le scuole di Tolentino e non solo hanno voluto, con la loro partecipazione, mostrare solidarietà al Filelfo. C’erano anche rappresentanti dei sindacati Cgil e Cisl, genitori, ex docenti e i consiglieri comunali Anna Quercetti e Fulvio Riccio del Pd. Il corteo era scortato dalle forze dell’ordine.

Presente l’inviata di “Striscia la notizia” Chiara Squaglia, che poi è andata a intervistare Sandro Parcaroli, presidente della Provincia (ente proprietario della scuola). «Questa è una assemblea d’istituto – ha detto il dirigente del Filelfo, Donato Romano - chiesta dai ragazzi. Un’azione, come quella di sabato, per sensibilizzare l’opinione pubblica: una situazione che ormai si protrae da sei anni e con la prospettiva di stare ancora sei o sette anni nei locali attuali. Non è una manifestazione politica, non una protesta contro l’amministrazione comunale e la Provincia che tra l’altro ringraziamo per gli spazi concessi fino ad oggi. L’emergenza però deve avere un termine. Così è difficile svolgere il nostro compito. Ora ci aspettiamo delle risposte da chi di competenza. Sappiamo che al momento non c’è una sede alternativa ma delle soluzioni adeguate vanno trovate in attesa della nuova struttura».

Il dirigente del Divini di San Severino, Sandro Luciani, ha sottolineato un aspetto: «Abbiamo ritenuto necessario testimoniare la solidarietà al Filelfo perché anche il Divini è in una situazione di difficoltà che speriamo possa terminare quanto prima». Deposti nell’area sei mattoncini colorati a simboleggiare le scuole superiori che saranno ospitate nel Campus scolastico: Liceo scientifico, classico, coreutico, scienze applicate, Ite, Ipsia. È stato anche piantumato un ulivo «che vuole essere – afferma il docente Paolo Paoloni - un segno tangibile di rinascita per Tolentino». Per Katerina Semini, rappresentante d’Istituto, la manifestazione rappresenta un gesto importante. Si sono, infine, esibiti nel ballo alcuni ragazzi del coreutico. Per dopo Pasqua è in programma un flash mob.

