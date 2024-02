TOLENTINO - La città di Tolentino è in lutto per la perdita della giovane mamma 32 anni Jessica Fernandes. La ragazza è morta mercoledì all’hospice di San Severino dove era ricoverata a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Circa un anno fa, infatti, la giovane - che avrebbe compiuto 33 anni domenica - aveva scoperto di avere una malattia che non è riuscita a sconfiggere.

Di origini sudamericane, era nata in Brasile, da anni viveva nella città di Tolentino. Era sposata con Claudio Cola, dipendente della cartiera di Tolentino, e aveva un figlio di sette anni, Christian. Lascia anche la mamma Ruth, Martin, la suocera Albina, i parenti e tanto vuoto nel cuore di chi la conosceva. Un dolore straziante per la famiglia, ma anche per l'intera comunità tolentinate che è rimasta sconvolta dalla notizia. Troppo presto la giovane è stata strappata alla vita.

Tanti i messaggi in ricordo della ragazza nella pagina di Facebook «Le sofferenze della terra – c’è chi scrive - non ti toccheranno più. Ora sei al cospetto di Dio che tu tanto amavi. Con lo sguardo veglia su Christian, Claudio e Martin». E poi: «Mi unisco al dolore di Claudio e della sua famiglia. Che l’universo accolga la sua meravigliosa energia, troppo presto strappata alla terra, ma l’universo avrà una nuova bellissima stella. Che la sua luce possa illuminare la sua famiglia rimasta qui e donare alla stessa il calore per superare questo immenso dolore». E ancora: «Rimarrai per sempre nei nostri cuori».

La camera ardente è stata allestita, dalla giornata di ieri, nella Casa del commiato Salvatori in via XXX Giugno. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia per affrontare insieme il grave lutto e portare l’ultimo saluto alla giovane mamma. I funerali verranno effettuati alle 15 di oggi con il rito evangelico sempre nella Casa del commiato. Al termine della preghiera si proseguirà per la cremazione.