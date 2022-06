Inchioda per l'autovelox, il furgone che la segue si schianta nello spartitraffico: grave il conducente

TOLENTINO - Incidente oggi alle 16.30 in superstrada davanti all'Autogrill. Un furgone è andato a schiantarsi contro lo spartitraffico dopo una brusca frenata da parte del conducente. L'auto che lo precedeva aveva inchiodato in prossimità dell’autovelox. Il conducente del furgone è stato trasportato a Torrette con l’eliambulanza, la ragazza che era a bordo del mezzo è stata trasporta al pronto soccorso di Macerata. Il tratto della supestrada Valdichienti è stato chiuso per rispistinare le condizioni si sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 18:15

