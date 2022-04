Tragica caduta in scooter e vano soccorso in eliambulanza: morto in ospedale il conte Benadduci

TOLENTINO - Tragico schianto, muore a 60 anni Giovanni Benadduci Benigni Olivieri, da tutti conosciuto in città come il conte Giampaolo. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via della Cartiere a Tolentino quando l'uomo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo dello scooter sui cui stava viaggiando, finendo rovinosamente a terra. La macchina dei soccorsi è subito partita e l'uomo è stato portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Ma le lesioni erano troppo e purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto all'ospedale.

Ultimo aggiornamento: 16:06

