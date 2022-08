TOLENTINO - Lutto per la morte del luogotenente Franco Luchetti. Aveva 74 anni, viveva a Tolentino ed era molto conosciuto nella città di San Nicola, ma anche di Mogliano, paese di origine, dove negli ultimi tempi si recava quasi ogni giorno per curare il suo orto e gli ulivi. Ed anche ieri si era andato nel suo terreno quando improvvisamente si è sentito male. Ha avvertito la moglie Gianna e lei è subito partita alla volta di Mogliano. Immediato l’allarme al 118 di Macerata. Sul posto nel giro di alcuni minuti è arrivata l’ambulanza. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte. Erano circa le 19 di ieri quando gli operatori sanitari del 118 hanno ricevuto la chiamata.

Aveva guidato il Nucleo operativo e la stazione



Franco Luchetti a Tolentino ha guidato il Nucleo operativo della Compagnia e la stazione. È stato anche al comando della caserma di Sarnano. Era andato in pensione con il grado di luogotenente. Lascia la moglie Gianna, i figli Mirko e Daniele. Era anche socio della bocciofila tolentinate. La camera ardente sarà allestita questa mattina alla Casa Funeraria Rossetti. I funerali domani alle 10 nella chiesa dello Spirito Santo.