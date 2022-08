TOLENTINO - Lutto in città per la scomparsa del luogotenente Franco Luchetti. I funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella chiesa dello Spirito Santo, a Tolentino. La camera ardente è stata allestita ieri mattina alla casa funeraria Rossetti in via La Malfa.

Il militare dell’Arma in pensione aveva 74 anni, viveva a Tolentino ed era molto conosciuto nella città di San Nicola e a Mogliano, paese di origine, dove negli ultimi tempi si recava quasi ogni giorno per curare il suo orto e gli ulivi. Ed anche l’altro ieri era andato nel suo terreno dove improvvisamente si è sentito male ed è deceduto. Franco Luchetti a Tolentino ha guidato il Nucleo operativo della Compagnia e la stazione. È stato anche al comando della caserma di Sarnano. Era andato in pensione con il grado di luogotenente. Si era fatto apprezzare per la sua umanità. Aveva doti innate di investigatore e con professionalità ha sempre lavorato per garantire sicurezza e legalità alle comunità dove aveva prestato servizio. Ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla divisa.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Ciclomotore senza assicurazione, il proprietario senza documenti: scattano le sanziono

«La città – dice il sindaco Mauro Sclavi - perde un cittadino modello che ha sempre incarnato i migliori valori dell’Arma dei carabinieri. Era una persona buona, sempre pronta ad aiutare coloro che si trovavano in difficoltà. Era comprensivo ma inflessibile verso chi non rispettava quella legalità che ha sempre difeso con grande zelo. Era un marito, padre e nonno esemplare. Per questo il nostro pensiero va alla famiglia, alla moglie Gianna e ai figli Mirko e Daniele. La città tutta lo ricorderà sempre con affetto». Diversi i ricordi su Facebook. «Era un grande, una persona di quelle che non si trovano più, ha fatto tanto per tutti noi e per questo non lo dimenticheremo mai»; «Era sempre piacevole scambiare due chiacchiere con lui»; «Era una persona di rara integrità che mancherà a tutti».