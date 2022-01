Filippo Mochi sconfitto da una malattia a 75 anni, addio allo storico medico di famiglia

TOLENTINO - Lutto a Tolentino: è scomparso il medico di famiglia Filippo Mochi. Aveva 75 anni e da qualche tempo era malato. Mochi aveva lo studio medico , al piano terra di Palazzo Sangallo nel cuore di Tolentino. Era molto stimato e apprezzato per la professionalità e la correttezza.

Molti i messaggi lasciati in suo sulla pagina di facebook. «Ciao compagno Pippo, rimarrai nel mio cuore per sempre - ha scritto Sandro Ruggeri -. Di te ricordo il tuo grande entusiasmo nell’affrontare e cercare di superare problemi e gli imprevisti. Condoglianze a tutta a famiglia».

Anche Elisabetta ha un pensiero per i famigliari. «Sicuramente lassù starai in buona compagnia. Un abbraccio forte a Luciana, Federica e Gianluca». E così Agnese esprime le «più sincere condoglianze» alla «cara Luciana» e ai famigliari per la grave perdita subita». Da Isabella parole di riconoscenza: «Riposa in pace dottor Pippo, il medico che cura i bambini, ma anche gli animali. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra famiglia». E infine Paola: «Riposa caro doc». Mochi lascia la moglie Luciana, i figli Gianluca e Federica, la nuora Lucia, il genero Fabrizio, i nipoti Chiara, Francesca, Giovanni, Claudia. A causa della pandemica le esequie saranno celebrate in forma strettamente privata.

