Soldato morto, lo strazio della fidanzata «Ti sposo, prenditi cura della mia vita»

MONTELUPONE - Militare morto in un incidente in Corsica, ieri lo straziante addio nella chiesa della sua città natale. Nella mattinata, nella chiesa di San Firmano, si sono svolti i funerali di Lorenzo Di Fonso, il ventisettenne caporale della Legione straniera, morto sabato scorso in un incidente in moto. Erano oltre 300 le persone che si sono date appuntamento per stringersi attorno ai familiari, il padre, la madre, la sorella e il fratello, e salutare per l’ultima volta il giovane, partito da giovanissimo per seguire la carriera militare.