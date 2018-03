Trema ancora il cratere sismico: scossa di magnitudo 3.4 nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAVALLE DI CHIENTI – Non c’è pace per il cratere sismico che continua a ad essere colpito da scosse che, se non provocano direttamente danni, contribuiscono comunque al clima di ansia e precarietà.Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata questa notte alle 00.43 tra le province di Macerata e Perugia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto origine a circa 8 km di profondità con un epicentro localizzato a 6 km da Serravalle di Chienti (Macerata) e 10 da Nocera Umbra (Perugia). Non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione.