Droga al festival: 5 denunciati per spaccio segnalati 22 consumatori

SERRAVALLE DI CHIENTI - Cinque giovani denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, 22 invece segnalati alla prefettura come assuntori: è il bilancio dell’attività di controllo e prevenzione attuata dai militari dell’Arma della Compagnia di Camerino, a margine del Montelago Celtic Festival che si è chiuso ieri sull’altopiano di Tavernelle ai confini con l’Umbria. I carabinieri hanno sequestrato oltre un etto tra hashish e marijuana e diverse centinaia di euro ritenute provento dell’attività di spaccio. Per tutti i tre giorni della manifestazione i militari hanno effettuato una minuziosa attività di controllo nella zona operando sia in divisa per garantire il regolare svolgimento delle iniziative previste dalla manifestazione, sia in borghese per prevenire episodi di illegalità e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti.