Scontro auto-moto lungo la Provinciale 78: il centauro trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

SARNANO - Incidente questa mattina (10 settembre) a Sarnano. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una moto. Il centauro è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

L'intervento

L’impatto è avvenuto lungo la provinciale 78. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino.