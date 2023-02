Perdono l'orientamento causa nebbia, i vigili del fuoco in soccorso ad una coppia

SARNANO - Disorientamento prima, paura poi: i vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio nel comune di Sarnano, frazione di Sassotetto in località Prati di Ragnolo, per soccorrere una coppia che aveva perso l’orientamento, a causa del sopraggiungere della nebbia, non riuscendo a raggiungere il parcheggio dove si trovava la loro auto.

Le due persone sono state localizzate grazie al personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) presente in sala operativa e raggiunte dalla squadra VVF di Tolentino che le ha riaccompagnate al parcheggio.