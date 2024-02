SAN SEVERINO Ancora un grave lutto a San Severino. A distanza di pochi giorni dalla scomparsa improvvisa del 56enne Venanzio Del Giudice, i settempedani piangono la 49enne Debora Branchesi (foto), che da qualche tempo non viveva più in città, ma a cui era restata sempre molto affezionata.

La notizia

A darne notizia i suoi familiari, con il marito Stefano Fiamma, la mamma Rosetta e la sorella Valentina. Debora, stimata architetto, si era allontanata giovanissima dalla città natale per concludere i suoi studi, ma era pur sempre rimasta legata a San Severino, dove ha lasciato un fervido ricordo nei tanti che l’hanno conosciuta ed apprezzata nel corso degli anni. Ieri, alle 14.30, si sono svolti i funerali a Cisliano, un centro di circa 5.000 abitanti dell’area metropolitana di Milano dove si era stabilita con i suoi più stretti famigliari. Ma sarà possibile ricordare Debora anche nel corso di una messa di suffragio che verrà celebrata sabato prossimo, 10 febbraio, nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, con inizio della funzione fissato alle 16.30. Ai familiari, in particolare alla mamma Rosetta e alla sorella Valentina, che risiedono a San Severino, sono giunti numerosi attestati di stima e di conforto da parte dei concittadini per la perdita di una ragazza partita in giovane età dal centro settempedano con tanti progetti da realizzare ma che è stata strappata troppo presto alla vita terrena da una malattia. La donna lascia un figlio di 13 anni.