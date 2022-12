SAN GINESIO - Rubano cinque cuccioli di barboncini toy in un allevamento di San Ginesio. La proprietaria dell’attività lancia un appello e chiede che vengano restituiti. A finire nel mirino dei ladri è stato l’allevamento “Cuccioli di Lorenza”.

La stessa proprietaria, sulla pagina social dell’attività commerciale, ha raccontato quanto accaduto. «Siamo stati costretti a ritirare la precedente offerta di cessione a titolo gratuito, a fronte di un piccolo rimborso, di alcuni dei nostri cani. Abbiamo infatti subito il furto di 5 barboncini toy di soli 50 giorni». Ma l’allevatrice è riuscita - grazie alle spycam, a risalire agli autori del gesto. «Grazie alle telecamere sono stati individuati gli autori del reato. Per noi questo fatto è causa di ingenti danni, ma per tutelare innanzitutto il benessere degli animali, diamo possibilità a chi ha preso i cagnolini di restituirli entro 10 giorni, altrimenti saremo costretti ad rivolgerci alle autorità». L’allevatrice rivolge anche un appello a tutti i veterinari della regione: «qualora ricevessero a visita un barboncino toy rosso di 50 giorni, privo di libretto e microchip, li preghiamo di segnalarlo all’allevamento». Tanti i messaggi di vicinanza all’allevatrice, soprattutto da parte degli amanti degli animali che chiedono giustizia per il gesto che ha colpito l’allevamento.