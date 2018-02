Molestie ai ragazzini: espulso un albanese clandestino da 13 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI- Uno straniero di origini albanesi è stato espulso l’altro ieri dal territorio italiano in quanto sospettato di vari episodi di molestie sessuali nei confronti di alcuni ragazzini della città. L’altra mattina alcuni agenti della polizia, guidati dal vice questore Maurizio Marcucci, hanno rintracciato a Recanati il cittadino extracomunitario di nazionalità albanese al quale è stato subito notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Macerata.Dopo la convalida da parte della competente autorità giudiziaria lo straniero è stato accompagnato alla polizia di frontiera marittima di Ancona per il rimpatrio coattivo. Le indagini ed i controlli nei confronti dell’uomo, un quarantacinquenne che risiedeva nella frazione di Bagnolo-Ricciola, in casa di alcuni parenti, sono state condotte dallo scorso mese di dicembre dagli agenti della polizia locale di Recanati che hanno rilevato come l’albanese da parecchio tempo fosse nella nostra città, addirittura dal lontano 2005, senza un regolare permesso di soggiorno. Giovedì scorso quattro agenti della polizia locale di Recanati, poco dopo le 7, hanno dato il via alla loro azione che era stata concordata appunto con la prefettura per mettere fine a certi comportamenti dell’uomo che erano stati segnalati loro da tempo. Di recente un paio di tredicenni si sono presentati al comando recanatese per segnalare le molestie da parte dell’albanese senza però che venisse presentata una denuncia. Atteggiamenti che si sarebbero ripetuti.