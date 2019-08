Trova un pacchetto nella siepe: dentro c'è mezz'etto di hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Anziana a spasso per il lungomare nota un pacchettino nascosto in una siepe e lo porta a casa: all'interno c'erano circa 50 grammi di hashish. E ora i carabinieri sono al lavoro per identificare il pusher che se ne è sbarazzato, evidentemente temendo di essere controllato e di finire nei guai.L'episodio è avvenuto l'altra sera, poco dopo l'ora di cena. Una signora del posto, sui 70 anni, stava facendo una passeggiata sul lungomare di Porto Potenza. Una volta rientrata a casa, ha chiamato i carabinieri della stazione di Porto Potenza: l'anziana, infatti, non riusciva a capire cosa fosse quella sostanza. Sono stati i carabinieri, non appena arrivati sul posto, ad aprire l'involucro e a scoprire cosa c'era dentro. Si trattava, infatti, di un panetto di hashish del peso di circa 50 grammi.