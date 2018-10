Il filosofo e la giornalista: Aurora Pepa e Diego Fusaro promessi sposi

di Giulia Sancricca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Il filosofo e la giornalista. Potrebbe essere il titolo di un romanzo rosa, ma è la storia vera di Diego Fusaro e Aurora Pepa. Una storia d’amore nata dopo una intervista e che raggiungerà il sogno del matrimonio il prossimo anno. Ad annunciarlo è stata proprio la sposa che, durante un suo intervento a La Zanzara di Radio24, ha confessato al suo collega David Parenzo, la decisione di convolare a nozze con Diego Fusaro.La trasmissione radiofonica, che vede spesso il filosofo come ospite, è stata così teatro dell’annuncio del futuro matrimonio. Una festa che, come annunciato dalla giornalista di Porto Potenza Picena, seguirà la tradizione e sarà celebrata con rito religioso. Poche cose certe: l’anno, il 2019 e la città, la sua. Per gli altri dettagli bisognerà invece attendere qualche tempo. Bocca cucita, quindi, sui dettagli che riguardano la cerimonia. Lo stesso riserbo da parte della giornalista non c’è stato però in merito alle modalità con cui i due giovani si sono conosciuti . Aurora Pepa, infatti, nella stessa intervista in cui ha annunciato il futuro “sì” ha dichiarato che è stato proprio grazie al suo lavoro che ha conosciuto Diego Fusaro. La giornalista gli fece una intervista e da quel giorno il filosofo non le avrebbe dato tregua. “Mi ha conquistata per sfinimento”, ha dichiarato.