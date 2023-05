Potenza Picena, paziente scompare dall'Istituto di riabilitazione: trovato dal vigili vicino al fiume

POTENZA PICENA - Paziente scompare dall'Istituto di riabilitazione, trovato sano e salvo, vicino al fiume, da un agente della Polizia municipale.

Si apre una voragine in strada e la spazzatrice sprofonda: serve l'autogru dei Vigili del fuoco

È successo questa mattina a Porto Potenza Picena, intorno alle ore 8 di questa mattina, quando la direzione dell’Istituto Santo Stefano ha allertato i carabinieri del comando locale per la scomparsa di un paziente. Immediatamente sono scattate le ricerche che, coordinate dal comandante della Polizia Locale, Alessio Alberigo, hanno coinvolto la Polizia Municipale, il comitato locale della Croce Rossa, oltre al comando dei carabinieri e alla Polizia Municipale di Civitanova Marche, dove il paziente risiede.

"Dopo un’ora esatta - si legge in una nota del Comune - dall’avvio delle operazioni, la persona scomparsa, soggetto fragile anche sotto il profilo psichico, è stata ritrovata dal nostro agente della Polizia Municipale, Fabio Tombari, al confine tra Porto Potenza e Civitanova Marche, nei pressi del fiume. Un plauso a Tombari e a tutti i soggetti coinvolti nelle ricerche per il loro repentino ed efficace intervento".