Si apre una voragine in strada e la spazzatrice sprofonda: serve l'autogru dei Vigili del fuoco

OSIMO - Si apre una voragine nella strada, serve l'intervento dei Vigili del fuoco con un'autogri per liberare una spazzatrice stradale sprofondata nella buca con una ruota

È successo questa mattina, intorno alle 9.30, in via Olimpia a Osimo, dove una spazzatrice stradale, mentre effettuava il suo lavoro, è sprofondata con una delle ruote anteriori in una buca creatasi nell’asfalto. È intervenuta la squadra di Osimo, coadiuvata dall’autogru proveniente dalla Centrale di Ancona, che ha alzato il mezzo liberandolo dalla voragine che si era creata nel frattempo. Nessuna persona, per fortuna, ha riportato lesioni.