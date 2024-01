Scontro frontale tra due auto, due feriti portati al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata

POLLENZA - Incidente in contrada Cantagallo, due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che, vista la dinamica dell'incidente, avevano richiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma poi non è risultata necessaria. Due i feriti che sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi.