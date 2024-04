CIVITANOVA Tanti lavori già effettuati e diversi in itinere nell’ambito del decoro e della cura del verde. L’assessore Giuseppe Cognigni vuole infatti proseguire il suo lavoro beneficio delle famiglie affinché possano trascorrere il tempo libero in assoluta tranquillità e comfort, in spazi adeguati e puliti.

I lavori

«Abbiamo da poco terminato diversi lavori nel quartiere nord di Fontespina – informa Cognigni -, che è il secondo della città per numero di residenti. In particolare in un’area verde di via Italo Balbo abbiamo messo a dimora una decina di piante oltre a cambiare alcune panchine vetuste e a posizionare alcuni giochi per piccini in quanto in quella zona stanno sorgendo nuove abitazioni, ragion per cui vorremmo rendere il luogo maggiormente appetibile per le nuove famiglie residenti. Tanto che, oltre agli interventi già realizzati, stiamo progettando una piccola area di sgambamento per cani utile per chi dovesse uscire con i fedeli amici dell’uomo al guinzaglio e con i propri piccoli». Oltre a via Italo Balbo, l’attenzione dell’assessore Cognigni ha riguardato anche via Venier «dove abbiamo messo a dimora un paio di piante, cambiato alcune panchine vecchie e i cestini per i rifiuti. Siamo intervenuti anche in via Saragat, dove abbiamo provveduto a sostituire il 50% delle panchine in quanto ormai vetuste ed anche pericolose. Un discorso a parte merita via Pisani, dove è già presente un’area verde con i giochi per i bambini, una zona peraltro monitorata dalla presenza di telecamere dove esiste un piccolo anfiteatro che vorremmo recintare per renderlo fruibile al pubblico secondo prestabiliti orari di apertura e chiusura. È nostra intenzione utilizzare la figura di un custode pensionato che presterebbe, dietro adeguata copertura assicurativa, la sua opera volontariamente, così da esercitare nella zona, da intitolare, una maggiore opera di controllo e manutenzione».

L’idea

«L’idea di rendere maggiormente fruibile il sito di fronte alla bocciofila è stata condivisa da parte mia da tempo con la consigliera di maggioranza Paola Fontana, a testimonianza che l’attuale amministrazione ha a cura anche le zone più lontane dal centro. Infatti abbiamo in progetto una serie di interventi pure per il quartiere Quattro marine, all’estremo nord, dove è già presente un’area verde che vorremmo riqualificare con un campo di calcio con fondo in brecciolina da riammodernare. Servono anche altre piantumazioni in modo da consentire alle auto di essere parcheggiate in opportune zone fresche durante le calde estati».