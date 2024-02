MACERATA Fratelli d’Italia batte un colpo sul fronte politico cittadino con un messaggio rassicurante agli alleati: nessuna volontà di sfruttare i recenti ingressi nel gruppo consiliare per chiedere un rimpasto di giunta. Conferenza stampa dei meloniani ieri mattina, al bar Nino, per fare il punto sull’azione di governo e sulle prospettive politiche nel capoluogo di provincia.

Gli interventi

Ad aprire i lavori è il coordinatore comunale Pierfancesco Castiglioni: «Il partito a Macerata gode di ottima salute, l’aumento del gruppo consiliare è un qualcosa che deve servire per essere ancora di più di riferimento per l’intera coalizione. Non sfrutteremo il fatto di avere un maggior numero di consiglieri comunali per chiedere un posto in giunta o altro, useremo questa maggiore forza in Consiglio per cercare di spronare, qualora se ne ravvisi il bisogno, questa amministrazione affinché vengano raggiunti gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche. A breve inaugureremo la nostra nuova sede cittadina, in corso Cairoli». Castiglioni ha anche annunciato per domani alle 18 un convegno alla Domus San Giuliano con il commissario alla ricostruzione postsisma Gudo Castelli che parlerà appunto di ricostruzione e dei vari superbonus edili. Dunque Castiglioni continua a ripetere che non è alle porte una verifica di giunta, lo fa da diversi mesi e probabilmente vuole convincersene anche lui.

Da Castiglioni il microfono passa al capogruppo regionale Simone Livi che sottolinea «il cambio di passo del nuovo commissario Guido Castelli sul fronte della ricostruzione post sisma» ed anche «l’attenzione del governatore Acquaroli per la città di Macerata che ha ricevuto finanziamenti ingenti quali non si erano certamente visti con le amministrazioni precedenti. Parlo di cose concrete, l’intervalliva di Sforzacosta che vedrà opere per 87 milioni di euro, il bando per la gara di appalto scade oggi e si tratterà del lavoro più importante a Macerata da dopoguerra».

Livi ha anche parlato del nuovo ospedale di Macerata spostando al prossimo marzo il termine per la pubblicazione del bando per la progettazione. La conferenza è poi proseguita con gli interventi degli assessori comunali Francesca D’Alessandro (servizi sociali) e Paolo Renna (sicurezza). «Stiamo lavorando - sono parole di Francesca D’Alessandro - su direttrici che riteniamo identitarie in collaborazione con tutta la squadra di governo». Infine Paolo Renna: «Oggi siamo la forza trainante della maggioranza che tutti i giorni collabora in maniera leale con gli alleati».