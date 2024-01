MACERATA Completato ieri il caricamento, sul sito web del Comune, di tutte le dichiarazioni 2023 dei redditi dei consiglieri comunali, relative a quanto percepito nell'anno 2022. I nomi che compaiono nella lista dei primi dieci consiglieri per reddito imponibile sono, praticamente, gli stessi degli anni precedenti, se pur con dei rimescolamenti nelle posizioni di vertice. Le tre posizioni del podio sono occupate da tre medici, due di opposizione e uno di maggioranza: al primo posto c'è ancora Elisabetta Garbati (Macerata Rinnova), con un reddito di 151.938 euro, seguita dal vicepresidente del Consiglio, Maurizio Del Gobbo (Pd), con 106.912 euro, e da Giordano Ripa (FdI), con 94.277 euro.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Civitanova, un proiettile mortaio abbandonato tra i rifiuti: paura in via De Amicis. Polizia sul posto LA FORTUNA Compra il gratta e vinci da 20 euro che gli cambia la vita con una vincita da mezzo milione di euro

Le posizioni

C'è equilibrio, tra minoranze e maggioranza, nelle prime dieci posizioni della classifica, visto che nella top ten ci sono cinque consiglieri di maggioranza (due di FdI e tre della Lega) e cinque di minoranza (una di Macerata Rinnova e quattro del Pd). Non ha percepito redditi il capogruppo della civica Sandro Parcaroli sindaco, Alessandro Bini, mentre in coda alla classifica c'è Paola Pippa (Lega), con un reddito dichiarato di 1.928 euro. Il presidente del Consiglio, Francesco Luciani (Lega) ha percepito un reddito di 61.384 euro, che lo pone al sesto posto, oltre a compensi dal Comune, per la sua carica, di 20.435 euro, sempre nel 2022.

Il quadro

Ma vediamo il quadro complessivo dei 32 consiglieri, per gruppo di appartenenza. Nella civica di Parcaroli, oltre Bini senza reddito, ci sono Cristina Cingolani (28.468 euro) e Sabrina De Padova (27.755 euro). Nella Lega, oltre al presidente Luciani, ci sono il capogruppo Aldo Alessandrini (38.815 euro), Claudio Carbonari (74.109 euro), Laura Orazi (8.477 euro), Paola Pippa (1.928 euro), Giovanni Pianesi (33.089 euro) e Roberto Fabiani (24.816 euro). In Fratelli d'Italia, oltre al terzo in classifica Giordano Ripa, troviamo il capogruppo Pierfrancesco Castiglioni (78.165 euro), Andrea Blarasin (28.504 euro), Paolo Virgili (25.014 euro), Lorella Benedetti (35.723 euro), Marco Bravi (6.287 euro) e Romina Leombruni (20.796 euro). Due i consiglieri di Forza Italia, il capogruppo Sandro Montaguti (27.232 euro) e Barbara Antolini (9.337 euro), mentre per l'Udc c'è Antonella Fornaro, con un reddito di 32.680 euro).

Quanto alle minoranze, nel Partito Democratico, oltre al vicepresidente del Consiglio, Maurizio Del Gobbo, ci sono il capogruppo Narciso Ricotta (29.797 euro), Andrea Perticarari (78.829 euro), Ninfa Contigiani (39.687 euro), Alessandro Marcolini (53.019 euro). Italia Viva ha il solo consigliere Ulderico Orazi, che ha dichiarato un reddito di 19.320 euro. Nel gruppo del Movimento 5 Stelle ci sono il capogruppo, Roberto Cherubini (37.859 euro), e Roberto Spedaletti (29.699 euro). Per Macerata Bene Comune c'è Stefania Monteverde, con un reddito di 36.402 euro. Il gruppo di Macerata Insieme vede come unico componente David Miliozzi, con un reddito di 23.871 euro. Altro gruppo da un solo consigliere è Macerata Rinnova, con la leader della classifica dei redditi 2022, Elisabetta Garbati (151.938 euro). In Strada Comune – Potere al Popolo, infine, c'è Alberto Cicarè, con un reddito di 35.505 euro.