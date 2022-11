Nevica a Bolognola, cresce la voglia di sci: dieci centimetri di neve registrati sugli impianti

BOLOGNOLA- Gli amanti dello sci fremono per rimettersi in pista: fa ben sperare la nevicata della notte scorsa a Bolognola. Stamattina sugli impianti sono stati registrati circa dieci centimetri di neve.

LEGGI ANCHE: Impianti in modalità Ski, nelle Marche manca soltanto la neve

Parla Cangiotti, direttore di Bolognola Ski

«Non bastano per sciare - commenta il direttore di Bolognola Ski, Francesco Cangiotti - ma noi siamo comunque pronti a organizzare diversi eventi nel fine settimana per avvicinarci alle feste di Natale". Secondo il gestore degli impianti, le temperature e l'umidità non permettono al momento di innevare artificialmente "e per questo l'apertura delle piste che era in programma per l'8 dicembre potrebbe essere rimandata, ma ci saranno comunque gli eventi e l'accensione dell'albero di Natale da parte della Pro loco». Nessuna variazione invece per l'apertura della seggiovia di Frontignano: "In questo caso, che la neve ci sia o no, apriremo l'8 dicembre dalle 10 alle 17 e resteremo aperti fino alla domenica successiva. Poi lavoreremo nei week end».