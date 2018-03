Trema il cratere: 5 scosse nella notte. La più forte di magnitudo 2.9 a Muccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUCCIA - Non c'è pace per il cratere sismico: altre 5 scosse nella notte, che, pur non avendo provocato danni, hanno riacceso il timore nella popolazione duramente colpita nel 2016.La scossa più forte è stata quella che ha aperto la serie: magnitudo 2.9 ieri sera alle 22.30 con epicentro a Muccia. Poi, alle 22,44 un'altra scossa con epicentro poco lontano, ad Accumoli, con magnitudo 2.1. Hanno seguito altre tre scosse, tutte con epicentro a Muccia: 2.5 alle 1.32, 2.3 alle 3,31 e 2.4 alle 3.32. Sintomi di una faglia ancora attiva.