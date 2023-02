Le Marche "milionarie" del Superenalotto brindano: giornata di festa a Montecassiano e Montegranaro

MONTECASSIANO E' una giornata speciale per il bar pasticceria Dolce Forno a Vallecascia di Montecassiano. I titolari, dopo aver riaperto nella tarda serata di ieri - a seguito delle telefonate dei giornalisti per verificare le maxi vincite del Superenalotto - da questa mattina non fanno che rispondere a stampa e curiosi per raccontare quanto accaduto.

Le vittorie

Cinque persone hanno vinto 4,1 milioni a testa grazie all'acquisto di quote da cinque euro di un sistema da 90 distribuito in tutta Italia. Due di loro, stamattina, si sono presentati nel locale. "Uno sapeva di aver vinto - racconta la titolare Barbara Baldo - l'altro non era sicuro e ha chiesto di controllare. Sono due persone del posto. Le parole sono state poche, solo tanta felicità". I titolari si sentono infatti parte di questa grande fortuna e non nascono che "stamattina c'è stato molto più movimento del solito. Ora aspettiamo anche gli altri vincitori. Speriamo si ricordino di noi per un regalino" commenta scherzando.

Montegranaro gioisce. Brindisi anche a Rapagnano

Al Banco del Lotto di Montegranaro di Secondo Foresi si festeggia per la vincita superiore ai 4 milioni di euro al Superenalotto. Gli esercenti affermano di non conoscere il nome del fortunato possessore della schedina fortunata ma sono convinti, date le caratteristiche della clientela, che possa essere un giocatore della provincia fermana. Il Lotto, inoltre, premia le Marche a Rapagnano, in provincia di Fermo con la vincita più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 30.542 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro, per un totale di oltre 163 milioni dall'inizio dell'anno.