Superenalotto, realizzato il 6 da 371 milioni: sistema di 90 quote, 6 giocate nelle Marche. Arrivano 28 milioni, ecco dove

E' difficile anche scriverlo: 371milioni e 100mila euro. E la vincita record al Superenalotto è arrivata: ecco la combinazione vincente del concorso n. 20 di oggi: 1, 38, 47, 52, 56, 66. Numero Jolly: 72. Numero Superstar: 23.

La vincita del Jackpot è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede da 5 euro ciascuno. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. E Nelle Marche arrivano 24 milioni visto che 6 quote sono state giocate nella nostra regione.

DOVE SONO STATE GIOCATE LE QUOTE NELLE MARCHE

Cinque 5 quote sono state vinte a Montecassiano in provincia di Macerata da "Dolce Forno" in via Mainini, e una quota a Montegranaro da Banco Lotto, via Elpidiense Sud. .

È stata la Campania la regione regina del '6' dei record centrato questa sera. Su 90, sono ben 14 le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate nella regione. Lo segnala Agimeg. Il record nazionale appartiere al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Ecco come si sono distribuite, indica l'agenzia, le 90 vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: Campania 14, Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 6, Lazio 7, Lombardia 7, Puglia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2, Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1. Senza vincite Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.

Quella di stasera è la prima vincita con 6 punti del 2023, la più alta nella storia del gioco e la più alta al mondo attualmente. Lo comunica Sisal.

Sono 125 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto, il 3 dicembre di 25 anni fa. Il 6 mancava dal 22 maggio 2021 quando è stato vinto a Montappone (in provincia di Fermo) un Jackpot da oltre 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro.

Si interrompe dopo quasi due anni, dunque, l'assenza della sestina vincente, che mancava in bacheca dal 22 maggio del 2021 quando a festeggiare fu il borgo marchigiano di Montappone, in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni di euro. “Briciole”, per così dire, rispetto all'attuale primato, che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre ai 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi. Sul gradino più basso del podio ci sono invece i 177 milioni vinti ancora una volta con un sistema.

LOTTO, RUOTE E NUMERI DI OGGI GIOVEDI' 16 FEBBRAIO 2023

BARI 54 12 61 33 77

CAGLIARI 71 12 56 66 18

FIRENZE 23 42 22 89 44

GENOVA 54 88 67 45 35

MILANO 71 48 27 83 40

NAPOLI 42 36 59 54 57

PALERMO 38 57 42 17 52

ROMA 53 3 47 15 28

TORINO 64 50 2 68 43

VENEZIA 26 53 18 22 81

NAZIONALE 55 14 21 5 54

I numeri sono ufficiali solo dopo la vidimazione da parte della commissione di vigilanza

SIMBOLOTTO (associato in questo mese di febbraio alla ruota di Cagliari)

45 - RONDINE

27 - SCALA

23 - AMO

9 - CULLA

21 - LUPO

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE DI OGGI

52 - 01 - 66 - 47 - 38 - 56

numero Jolly 72

numero Superstar 23

LE QUOTE DI OGGI GIOVEDI' 16 FEBBRAIO 2023

Punti 6: 1 totalizzano Euro: 371.133.424,51

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 12 totalizzano Euro: 25.601,14

Punti 4: 909 totalizzano Euro: 352,38

Punti 3: 34.749 totalizzano Euro: 27,32 Punti 2: 534.817 totalizzano Euro: 5,47 SUPESTAR Punti 6SB: NESSUNO Punti 5+SB: NESSUNO Punti 5SS: NESSUNO Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 35.238,00 Punti 3SS: 260 totalizzano Euro: 2.732,00 Punti 2SS: 4.116 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 29.151 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 64.604 totalizzano Euro: 5,00



10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI DI OGGI



3 12 22 23 26 27 36 38 42 48 50 53

54 56 57 61 64 67 71 88



Numero Oro: 54

Doppio Oro: 54 12

EXTRA

2 15 17 18 33 35 44 45 47 59 66 68 77 83 89



GONG: 55