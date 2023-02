ANCONA - Non poteva che baciare anche le Marche, già premiate due anni fa dal colpaccio da 156 milioni nel Fermano, la vincita record che ha sbancato il Supernalotto. Sono state vendute infatti nella nostra regione sei delle 90 quote di un sistema Sisal che ieri sera ha centrato il Jackpot di SuperEnalotto con un 6 del valore record di 371 milioni e 100mila euro. Ognuno di loro si aggiudica 4.123.707,71 euro secondo quanto ricorda l’agenzia specializzata Agimeg, secondo cui ognuno dei giocatori avrebbe speso per il sistema collettivo a 5 euro.

Bacheca dei sistemi

Cinque dei superfortunati marchigiani avevano acquistato la loro quota alla bacheca dei sistemi di Sisal nel negozio “Dolce Forno” di Montecassiano, in provincia di Macerata, mentre il sesto è un giocatore della ricevitoria Banco Lotto di via Elpidiense Sud a Montegranaro, nel Fermano. Quella di ieri sera è la prima vincita con 6 del 2023, la più alta nella storia del gioco e la più alta al mondo attualmente, stando a quanto comunica la Sisal. Salgono così a 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto, il 3 dicembre di 25 anni fa. Il 6 mancava dal 22 maggio 2021 quando è stato vinto a Montappone, in provincia di Fermo, un Jackpot da oltre 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro.

“Briciole”, si fa per dire, rispetto all’attuale primato, che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre ai 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi. Sul gradino più basso del podio ci sono invece i 177 milioni vinti ancora una volta con un sistema. Nei suoi 25 anni di storia, il Superenalotto ha distribuito in totale 125 jackpot (compreso quello di ieri sera), diventando in un quarto di secolo un fenomeno popolare in tutta Italia. Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9.

Ma le Marche, quando fanno centro, lo fanno con il botto, anche se stavolta la maxi-vincita che ha sbancato il Superenalotto arriva “frammentata” tra 90 giocatori. Si preparano a fare festa a Montecassiano, al bar pasticceria Dolce forno di via Mainini ovvero una strada che si trova nel cuore della nuova zona commerciale della cittadina maceratese. Nelle vicinanze si trovano importanti store che attirano centinaio di presenze ogni giorno, non solo da Montecassiano quindi ma anche dal comprensorio. Difficile capire chi possano essere dunque i fortunati vincitori anche se il bar in questione ha una clientela abbastanza fidelizzata, pur essendo inserito in un’area di forte transito.

Luci spente

Ieri sera le luci del locale si sono riaccese per l’occasione anche se si tratta di un’attività che lavora durante il giorno. Solo a tarda sera, i titolari, informati da giornalisti accorsi sul posto, hanno saputo della vincita. La notizia si è comunque rapidamente diffusa nel paese ed è subito scattata la caccia ai fortunati vincitori. Il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena ha commentato: «Che bella notizia... Quindi vuol dire che ci sono cinque milionari? Bene, benissimo. Speriamo - ha aggiunto scherzando prima di chiudere - si ricordino del Comune».

Il sindaco di Montegranaro, Endrio Ubaldi: «Speriamo faccia anche del bene»