MACERATA - Terza corsia in salita Villa Potenza-Montanello che va definitivamente in soffitta e si procede con il progetto di ampliamento della carreggiata di via dei Velini, riqualificazione della viabilità con nuovi asfalti e marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche, illuminazione da rinnovare e banchine di fermata dei bus in completa sicurezza sfruttando gli spazi di quella che sarà destinata a diventare in futuro una strada urbana.

APPROFONDIMENTI L'URGENZA Il dopo maltempo, l'appello di Ricci: «Danni per centinaia di milioni in provincia di Pesaro e Urbino: abbiamo bisogno d’aiuto»





Per quanto riguarda i finanziamenti, saranno utilizzate una parte dei fondi legati alla ricostruzione post bellica e una parte dei finanziamenti ministeriali recuperati dall’amministrazione comunale per far decollare questo progetto che andrà a sostituire quello legato alla terza corsia in salita nel tratto Villa Potenza-Montanello previsto dalla precedente amministrazione di centrosinistra e che invece non verrà portato avanti dal sindaco Sandro Parcaroli e dalla sua giunta che ha virato su un piano alternativo. Restando in tema di fondi, in ballo ci sono 5,4 milioni.

La terza corsia, nella parte finale di via dei Velini, era stata sostenuta e approvata ai tempi dell’amministrazione Carancini, peraltro con attraversamento del parco secolare di una storica villa, con il centrodestra che ne osservava l’assurdità, sia per le pendenze sia per il fatto che fosse in dirittura di arrivo l’intervalliva presa in carico dalla Quadrilatero e dalla Regione. Ora, mentre la previsione progettuale dell’intervalliva sta per approdare al cantiere, compare una determina firmata dal dirigente dei Servizi tecnici Tristano Luchetti che affida l’incarico dell’attività di variante della progettazione definitiva ed esecutiva di ampliamento della carreggiata in via dei Velini dall’incrocio con strada comunale Montanello fino alla frazione di Villa Potenza.

Nella determina si legge che «in considerazione delle mutate condizioni e priorità d’intervento dettate dai piani di investimenti sovracomunali, si stabilisce di variare le originarie previsioni progettuali di ampliamento della carreggiata di via dei Velini, in un intervento alternativo che non preveda più la terza corsia, ma un adeguamento funzionale della sede stradale».

Dunque la decisione di «esternalizzare la redazione di una variante progettuale rispetto al progetto sinora redatto che non preveda più la terza corsia, ma un adeguamento funzionale della sede stradale. Vista l’impossibilità di adibire a tali mansioni il personale interno dell’ente già impegnato nella progettazione di altre opere pubbliche è stata contattata la Eig srl stp nella persona dell’ingegnere Carlo Resparambia con sede a Muccia, già progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo, il quale per l’esecuzione delle attività percepirà un compenso totale di 88.858,48 euro». Nonostante non siano ancora chiari i contenuti del progetto, pare però che, ai circa 300 espropri previsti per le piste ciclabili, l’ammodernamento di via dei Velini ne aggiungerebbe altri per la realizzazione del doppio marciapiede.