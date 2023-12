​MACERATA Demolizione e ricostruzione di otto palazzine in via Maffeo Pantaleoni, c’è il primo dei tre decreti dell’Ufficio speciale della ricostruzione. Un passo decisivo per un cantiere da 43 milioni di euro che attendeva il via libera ma che finora non era riuscito a decollare per via di due frustoli di terreno ipotecati e rientranti in un più ampio pignoramento. Il primo decreto emesso dall’Usr segna però la svolta per il primo di tre blocchi in cui è stato diviso il cantiere.

La prossima settimana arriverà anche il secondo decreto per un secondo blocco, mentre per il terzo - quello che ingloba i due frustoli di terreno ipotecati - bisognerà attendere che ci sia il titolo di proprietà senza il quale non può essere rilasciato il permesso a costruire.



L’impegno



«L’Usr e la Struttura commissariale - dice il commissario Guido Castelli - hanno seguito passo passo questa vicenda e hanno rigorosamente e scrupolosamente rispettato tutte le tempistiche che erano state pattuite per quanto riguarda i complessi di via Pantaleoni. Lunedì, massimo martedì, ci sarà il secondo decreto. Per il resto siamo sul pezzo. Ci immedesimiamo profondamente nelle condizioni di disagio nelle centinaia di famiglie interessate e per questo la pubblica amministrazione ha dimostrato solerzia e attenzione». Il primo disco verde quindi ai lavori per i primi due blocchi, mentre si attende l’esito della procedura giudiziaria per l’ipoteca dei due cortiletti.

Le parti in causa stanno cercando di individuare una soluzione soddisfacente in tempi rapidi che porti allo sblocco di questo stallo. I due frustoli rientrano infatti - come si diceva - in una ipoteca più ampia per la quale ci sarebbe un’asta fissata nei prossimi mesi, ma l’obiettivo è quello di trovare una soluzione prima. Magari acquisendo le due pertinenze fuori dall’asta. Intanto la giunta comunale, guidata dal sindaco Sandro Parcaroli, ha affidato le opere preliminari da effettuare prima che venga realizzato l’intervento sulla strada, con l’allestimento di una paratia di sostegno strutturale indispensabile per la messa in sicurezza dell’area ubicata tra la viabilità comunale di via Pantaleoni e la zona su cui insistono i fabbricati privati che stabilizzi il terreno, cui seguirà poi la demolizione e quindi la ricostruzione degli edifici. Si tratta della modifica della tubazione stradale di via Pantaleoni della linea di adduzione del gas metano, lo spostamento dell’impianto semaforico all’intersezione tra via Pantaleoni e via Zorli e la rimozione di un corpo illuminante e nell’installazione di un nuovo punto luce per la pubblica illuminazione.